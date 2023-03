Ghosted | Ana de Armas e Chris Evans ancora insieme in una action comedy | trailer

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’esplosiva coppia formata da Ana desi riconferma nuovamente grazie a un nuovo film,. Di recente, infatti, sono state rilasciate le prime immagini della pellicola, descritta come una commedia romantica “con alto tasso d’azione”. Ecco dunque cosa aspettarsi. Ci aveva già convinto, in veste di protagonista (lei) e villain (lui) in Cena con delitto – Knives Out, di Rian Johnson, distribuito nel 2019. Si sono poi ritrovati, più recentemente, sul set di The Gray Man e,e Ana detornano a riunire le loro forze per un altro lungometraggio, Apple Original:and Ana dein “,” premiering April 21, 2023 on Apple TV+. ...