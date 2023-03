(Di venerdì 10 marzo 2023) Non sono al momento emersedi terze persone né ipotesi di reato per la morte di Francesco Torrazza, il 58enne di Genova precipitato nella tarda mattinata di giovedì mentre scalava in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aostasera : Cade mentre scala una cascata, morto ghiacciatore. #Cogne #aostasera #cronaca -

Trasportato in condizioni critiche all'ospedale Parini di Aosta, Torrazza èpoche ore dopo. Gli accertamenti sono affidati alla polizia. La cascata su cui si è verificato l'incidente, esposta a ...Uno scalatore genovese, di 58 anni, èa seguito delle lesioni riportate nella caduta da una cascata di ghiaccio nella valle di Cogne ...è avvenuto all'ospedale Parini di Aosta dove il...Uno scalatore genovese, di 58 anni, èa seguito delle lesioni riportate nella caduta da una cascata di ghiaccio nella valle di Cogne ...è avvenuto all'ospedale Parini di Aosta dove il...

Ghiacciatore morto a Cogne, nessuna responsabilità emersa ... Agenzia ANSA

Non sono al momento emerse responsabilità di terze persone né ipotesi di reato per la morte di Francesco Torrazza, il 58enne di Genova precipitato nella tarda mattinata di giovedì mentre scalava in so ...Uno scalatore genovese, di 58 anni, è morto a seguito delle lesioni riportate nella caduta da una cascata di ghiaccio nella valle di Cogne (Aosta). L'incidente si è verificato in mattinata sulla casca ...