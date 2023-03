Ghafari | l’ex sindaca afghana protagonista del documentario di Hillary Clinton | «I talebani non ci porteranno via il nostro Paese ancora per molto» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 marzo 2023) «Se l’Occidente resta in silenzio, la guerra potrebbe incendiare la vostra comunità nello stesso modo in cui ha fatto con la nostra». Zarifa, exe attivista per i diritti delle donne, spiega a Open come sia necessario il sostegno e l’intermediazione dei Paesi occidentale per fermare il regime talebano insediatosi nell’estate del 2021. Secondoprima cittadina della città ultra-conservatrice di Maidan Shahr, nominata nel 2018 all’età di 26 anni dal presidente Ashraf Ghani, «l’Occidente deve smettere di normalizzare le cose, perché normalizzare la guerra in Afghanistan, quella in Siria, Iraq e ora Ucraina, nel cuore dell’Europa, non permetterà di fermarla. Quello che dobbiamo fare – spiega – è agire una volta per tutte». Durante il suo mandato dal 2019 al 2021, lapiù ...