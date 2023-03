GfVip, tutti contro Nikita Pelizon e la sua 'Onestite', Sonia Bruganelli la gela: 'Fuori luogo e fuori tempo' (Di venerdì 10 marzo 2023) Puntata difficile per Nikita Pelizon che ha prima avuto un confronto con Ivana Mrázová e poi con Luca Onestini , ammettendo, durante la diretta di giovedì 9 marzo, di provare ancora qualcosa per lui. ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Puntata difficile perche ha prima avuto un confronto con Ivana Mrázová e poi con Luca Onestini , ammettendo, durante la diretta di giovedì 9 marzo, di provare ancora qualcosa per lui. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Questo è quello che succede quando a #GFVIPPARTY lanciano un’esclusiva SHOCK! ???? Non perdere l’appuntamento con… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP, il prossimo appuntamento è per lunedì... ovviamente… - GrandeFratello : Stasera vi vogliamo tutti incollati davanti a #GFVIP per scoprire insieme il primo Vippone finalista di questa ediz… - Sere72045252 : @e_l_e_n_a_78 Penso che nella sua vita il cognome che porta gli sia Pesaro addosso come un macigno, visto la vita i… - bEA66zac : Cos’è questa corsa a giustificarsi con Nikita? Vi brucia il kiulo? Buffoncelli tutti quanti! #gfvip -