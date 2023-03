GFVIP | ALFONSO SIGNORINI | “LE PAROLACCE SONO UN PROBLEMA PER CHI LE ASCOLTA”

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 10 marzo 2023) Come da prassi anche ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7. Stando alla nuova linea, dettata dall’AD Pier Silvio Berlusconi,“sta ripulendo” il reality. Per qualsiasi infrazione al regolamento, seppur minima, verranno subito presi provvedimenti. È il caso di Edoardo Donnamaria, l’ex valletto di Forum di Barbara Palombelli, che ieri sera è stato squalificato, in quanto nei giorni scorsi ha avuto un atteggiamento inaccettabile nei confronti della nota influencer Antonella Fiordelisi. Edoardo avrebbe strappato dalle mani di Antonella un piatto, per poi rivolgere alcune parole offensive. L’aria in quel di Roma pare proprio essere cambiata. Tuttavia, a poco a poco, si sta vanificando il vero scopo che hanno i reality show, ovvero quello di avere pressappoco una riproposizione della vita reale....