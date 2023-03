Gf vip pagelle puntata 9 marzo | Edoardo Donnamaria sotto zero | Nikita ha sette vite

(Di venerdì 10 marzo 2023) Gf vip. Ieri è andata in onda la quarantesimadel Grande Fratello vip, che ha decretato l’eliminazione di due concorrenti:(per squalifica) e Davide Donadei (per il verdetto del televoto). Gf vip: voto. Nonostante la reprimenda della scorsada ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacucinadipenny : NIKITA resiste come una quercia di fronte ad un uragano! #nikiters #GFvip - LaSambruna : Mie pagelle della (pittoresca) puntata del #gfvip di iersera sono online sul @Corriere. Eccole qua: - Markinpiscina : Pagelle GF 9 marzo: chi emerge fra i VIP - andreastoolbox : Grande Fratello Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria (voto 0), Miconi Highlander (voto 9) - Corriere della… - giornali_it : Grande Fratello Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria (voto 0), Miconi Highlander (voto 9) #10marzo… -

... negli ultimi anni, ha collaborato anche con diverse riviste, tra cui il settimanale Nuovo , dove assegnava le sueai protagonisti del mondo dello spettacolo. Nell'ultimo numero ha parlato ...Attilio Romita ne ha per tutti i concorrenti del GF. Dopo essere uscito dal reality, il giornalista ha parlato a Casa Chi e ha fatto le sue '' con top e flop analizzando anche le persone ...... prima serata - seconda serata - terza serata - quarta serata (duetti) - Finale Le: prima ... le emozioni della trentaquattresima puntata di 'Grande Fratello' A NAPOLI Giulia Salemi e ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria (voto 0), Miconi Highlander (voto 9) Corriere della Sera

Gf vip pagelle puntata 9 marzo. Ieri è andata in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello vip, che ha decretato ...La quarantesima puntata è un’ode all’assurdo. Piovono provvedimenti disciplinari a casaccio ed Edoardo Donnamaria viene squalificato. Ammonizione per Tavassi, ennesimo due di picche per Nikita. È Prof ...