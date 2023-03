GF Vip | Nicole Murgia su Antonella | «Cavalca l' onda del vittimismo»

(Di venerdì 10 marzo 2023), ex concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, si racconta presso noi di Tvpertutti.it commentando la sua esperienza all'interno del reality show e gli attuali concorrenti ancora in gioco. Ecco quanto rilasciato dall'ex gieffina. Partiamo con un bilancio di questa tua esperienza nella casa del GF Vip. Che cosa ha significato per te partecipare a questo programma? Pensi che sia venuto fuori il 100% di te? «Allora, questa esperienza potrei riassumerla con una sola parola: rinascita. Ho ritrovato unache avevo messo da parte per tanti anni. Mi sono divertita, emozionata, confrontata, messa alla prova ed esco con delle piccole vittorie, sicuramente i legami creati dentro la casa che mi porterò fuori. Credo che sia uscitacon pregi e difetti quasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Nicole Murgia contro il GF Vip per la squalifica di Edoardo: il gesto - proprioqueldave : Pensavo ai corrispettivi italiani dei nomi dei vip internazionali e cioè menomale che sono inglesi perché Morgano U… - infoitcultura : GF Vip 7: Nicole Murgia ha svelato chi secondo lei vincerà il programma - virgivirgivivi : Anticipazioni GF VIP 7: Arriverà proprio lei! Ritorno del tutto inaspettato - infoitcultura : Gf Vip 7, Nicole Murgia rivela chi secondo lei vincerà il programma -

Murgia contro il GFper la squalifica di Edoardo Come ormai noto, nell'ultima puntata andata in onda del GF, Edoardo Donnamaria ha dovuto affrontare un duro provvedimento da parte ...Ascolti - Grande Fratello7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.giorni in Casa Attilio Romita - 148 giorni in Casa Antonino Spinalbese - 158 giorni in Casa......al concorrente La reazione di Antonella Fiordelisi all'eliminazione di Edoardo Donnamaria GF: ... L'episodio ha coinvolto in quel caso anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia eMurgia. In quell'...

Gf Vip, la confessione di Murgia: "Se entrava l'ex di Antonella Fiordelisi..." Corriere dello Sport

Ha fatto discutere la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip. La decisione della produzione ha generato la reazione di Nicole Murgia.Ieri sera Edoardo Donnamaria ha dovuto affrontare un duro provvedimento da parte del Grande Fratello Vip. Proprio di questo si è lamentata la sua amica Nicole Murgia, eliminata dal reality poco tempo ...