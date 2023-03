GF Vip nel caos per le punizioni eccessive, Guendalina una furia contro gli autori: l’appello (Di venerdì 10 marzo 2023) Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno potuto vedere, nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti alcuni punizioni, che molti hanno reputato eccessive. Guendalina Tavassi, ad esempio, si è duramente scagliata contro gli autori. La sorella di Edoardo ha reputato davvero ingiusto il trattamento che è stato riservato ai L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 marzo 2023) Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno potuto vedere, nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti alcuni, che molti hanno reputatoTavassi, ad esempio, si è duramente scagliatagli. La sorella di Edoardo ha reputato davvero ingiusto il trattamento che è stato riservato ai L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - redazionerumors : [Trending now] Giulia Salemi, vediamo nel dettaglio i look dell'influencer italo-persiana che sta sfoggiando durant… - Vip___era : RT @Sarasunn_: Mi mancano i blocchi baracca del gfvip5 con Urtus che diceva 'al campo della banda mi sono messo un flauto nel cu' chi c'era… -