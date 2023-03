GF Vip, lite furiosa tra Oriana e Daniele nella notte ma scatta la censura: Dal Moro a rischia squalifica (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri sera nella corso della diretta del GFVip é stato squalificato Edoardo Donnamaria, per aver reiterato un linguaggio scurrile e atteggiamenti aggressivi nonostante il richiamo di PierSilvio Berlusconi e relativi provvedimenti. Dopo la puntata Daniele e Oriana hanno iniziato a litigare pesantemente ma vista la nuova linea imposta dai piani alti, la produzione ha deciso di censurarli! L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri seracorso della diretta del GFVip é statoto Edoardo Donnamaria, per aver reiterato un linguaggio scurrile e atteggiamenti aggressivi nonostante il richiamo di PierSilvio Berlusconi e relativi provvedimenti. Dopo la puntatahanno iniziato a litigare pesantemente ma vista la nuova linea imposta dai piani alti, la produzione ha deciso dirli! L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : GF Vip, accesa lite nella notte: la regia cambia inquadratura (video) #Vip, #GF #accesa #nella #lite ??????? - Novella_2000 : Urla notturne al GF Vip, scatta la censura per Daniele e Oriana (VIDEO) #oriele #gfvip - infoitcultura : GF Vip, accesa lite nella notte: la regia cambia inquadratura (video) - Bianca34874951 : RT @fanpage: Non si placa il dispiacere di #Antonellafiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip a seguito di una lite… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Non si placa il dispiacere di #Antonellafiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip a seguito di una lite… -