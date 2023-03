GF Vip incastra Nikita: lei svela confessionali che non dovevano andare in onda (Di venerdì 10 marzo 2023) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è stata al centro di un blocco legato ad alcuni confessionali fatti in questi giorni. La ragazza si era aperta con gli autori, i quali pare le avessero detto di poter parlare liberamente in quanto tutto sarebbe rimasto segreto. Le cose, però, nono sono andate in questo modo e Nikita si è sfogata con Antonella Fiordelisi. Nikita svela dei confessionali che dovevano rimanere segreti tra lei e il GF Vip Stando a quanto emerso dalla puntata di ieri del GF Vip, Nikita Pelizon sembra provare ancora qualcosa per Luca Onestini. Ad ammetterlo è stata lei stessa durante dei confessionali. La ragazza si era aperta con gli autori del programma credendo che il tutto sarebbe ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip,Pelizon è stata al centro di un blocco legato ad alcunifatti in questi giorni. La ragazza si era aperta con gli autori, i quali pare le avessero detto di poter parlare liberamente in quanto tutto sarebbe rimasto segreto. Le cose, però, nono sono andate in questo modo esi è sfogata con Antonella Fiordelisi.deicherimanere segreti tra lei e il GF Vip Stando a quanto emerso dalla puntata di ieri del GF Vip,Pelizon sembra provare ancora qualcosa per Luca Onestini. Ad ammetterlo è stata lei stessa durante dei. La ragazza si era aperta con gli autori del programma credendo che il tutto sarebbe ...

