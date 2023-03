GF VIP, Donnamaria parla dopo la squalifica: ‘Antonella mi manca’ (Di venerdì 10 marzo 2023) . Edoardo Donnamaria è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, espulso dopo la violenta lite con Antonella Fiordelisi. Infatti, viste anche le nuove regole di Mediaset per contenere la volgarità e la violenza nel reality, Edoardo è stato espulso per eccessiva violenza verso la fidanzata. Risultato della “punizione”? A lei manca lui da morire, e la stessa cosa vale per Edoardo, che anche fuori dalla Casa parla di quanto gli manchi Antonella. GF VIP, Edoardo espulso dalla Casa e gli manca Antonella Edoardo parla della mancanza di Antonella Fiordelisi alla prima intervista pubblica successiva all’espulsione dalla Casa. Intervistato dai microfoni di RTL 102.5, il ragazzo infatti parla di come gli manchi Antonella, nonostante abbia conosciuto la ragazza, e ci si sia fidanzato, all’interno dello stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . Edoardoè uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, espulsola violenta lite con Antonella Fiordelisi. Infatti, viste anche le nuove regole di Mediaset per contenere la volgarità e la violenza nel reality, Edoardo è stato espulso per eccessiva violenza verso la fidanzata. Risultato della “punizione”? A lei manca lui da morire, e la stessa cosa vale per Edoardo, che anche fuori dalla Casadi quanto gli manchi Antonella. GF VIP, Edoardo espulso dalla Casa e gli manca Antonella Edoardodella mancanza di Antonella Fiordelisi alla prima intervista pubblica successiva all’espulsione dalla Casa. Intervistato dai microfoni di RTL 102.5, il ragazzo infattidi come gli manchi Antonella, nonostante abbia conosciuto la ragazza, e ci si sia fidanzato, all’interno dello stesso ...

