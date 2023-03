GF Vip | Daniele Dal Moro rischia squalifica | parolacce | lite e censura

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata del GF Vip di giovedì 9 marzo 2023 è stata decisamente movimentata. Alfonso Signorini ha aperto l'appuntamento in prima serata su Canale 5 annunciando un provvedimento contro Edoardo Tavassi, colpevole di aver reagito male ad una sconfitta di biliardo, e annunciando ladi Edoardo Donnamaria. Il ragazzo è stato sbattuto fuori dalla Casa dopo aver utilizzato un linguaggio volgare durante una delle tante liti con Antonella Fiordelisi. Nel corso della diretta c'è stato anche un confronto tra Oriana Marzoli eDal: i due concorrenti hanno parlato, per l'ennesima volta, del loro rapporto altalenante. "A me manca il suo affetto, se mi sveglio spero che mi dia almeno un abbraccio. Chiedo di poter stare più tempo insieme", ha confessato la venezuelana nonché prima finalista della settima edizione del GF Vip. ...