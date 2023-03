GF Vip 7, Signorini vieta lo studio ad Edoardo Donnamria: fans del gieffino infuriati (Di venerdì 10 marzo 2023) L’ultima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto un clamoroso colpo di scena. Edoardo Donnamaria, infatti, è stato squalificato per i suoi atteggiamenti ritenuti aggressivi dal popolo internauta e dalla stessa produzione. Per il ragazzo è stata una vera e propria doccia fredda in quanto sognava già l’accesso alla finale. Inoltre, oltre al danno anche la beffa poiché Alfonso Signorini gli ha negato l’ingresso in studio facendo arrabbiare i fan del gieffino. Grande Fratello Vip 7: Donnamaria squalificato Da diversi giorni i telespettatori del Grande Fratello Vip si lamentavano degli atteggiamenti di Edoardo Donnamaria verso alcuni concorrenti, specie verso Antonella Fiordelisi. L’ultimo gesto, ossia quello di allontanare un panino con enfasi, è stata la goccia che ha fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023) L’ultima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto un clamoroso colpo di scena.Donnamaria, infatti, è stato squalificato per i suoi atteggiamenti ritenuti aggressivi dal popolo internauta e dalla stessa produzione. Per il ragazzo è stata una vera e propria doccia fredda in quanto sognava già l’accesso alla finale. Inoltre, oltre al danno anche la beffa poiché Alfonsogli ha negato l’ingresso infacendo arrabbiare i fan del. Grande Fratello Vip 7: Donnamaria squalificato Da diversi giorni i telespettatori del Grande Fratello Vip si lamentavano degli atteggiamenti diDonnamaria verso alcuni concorrenti, specie verso Antonella Fiordelisi. L’ultimo gesto, ossia quello di allontanare un panino con enfasi, è stata la goccia che ha fatto ...

