Gf Vip 7, quarantesima puntata: eliminato Davide Donadei, squalifica per Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi ‘ammonito’. I nominati sono… (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è appena conclusa la quarantesima puntata del Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio presente anche Giulia Salemi. L’influencer, già ex concorrente della Casa più spiata d’Italia per ben due volte, in questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta, la nuova puntata del Gf Vip è entrata subito nel vivo con due provvedimenti disciplinari che potrebbero stravolgere gli equilibri della Casa nelle prossime settimane. Edoardo Tavassi è stato ammonito per aver assunto un comportamento non più tollerabile. Al prossimo gesto inconsulto verrà squalificato. squalifica arrivata invece a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è appena conclusa ladel Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio presente anche Giulia Salemi. L’influencer, già ex concorrente della Casa più spiata d’Italia per ben due volte, in questa edizione si sta occupando della parte social del programma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta, la nuovadel Gf Vip è entrata subito nel vivo con due provvedimenti disciplinari che potrebbero stravolgere gli equilibri della Casa nelle prossime settimane.è stato ammonito per aver assunto un comportamento non più tollerabile. Al prossimo gesto inconsulto verràto.arrivata invece a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, quarantesima puntata: eliminato Davide Donadei, squalifica per Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi ‘ammon… - umbeumbi : @imnotmxrti @GrandeFratello Non e come dici tu GF Vip 7, diretta quarantesima puntata – Edoardo Donnamaria squalifi… - fabiofabbretti : Edoardo Donnamaria squalificato dal #GFVIP La cronaca della puntata live qui ?? - CIAfra73 : Live 9 marzo 2023 · #GrandeFratelloVip 7, 40ª puntata. Il #GFVip continua, condotto da Alfonso Signorini, in prim... - gossipnewitalia : In onda questa sera la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 7 #AlfonsoSignorini #gfvip #grandefratellovip7… -