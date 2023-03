GF Vip 7 | piercing e tatuaggi censurati d’ora in poi | la nuova decisione della Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sembra avere in serbo delle nuove direttive riguardanti il dress code dei vipponi. Gli autori di, infatti, avrebbero dato ordine ai concorrenti di coprire i loroe di togliere gli orecchini troppo vistosi. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che verranno presi dei provvedimenti, ma sembra che le nuove regole siano già in vigore, come testimoniato da un dialogo intercettato tra i coinquilini. GF Vip 7, nuove regole per i gieffini: ecco come hanno reagito Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno fatto sapere a Giaele De Donà che gli autori hanno fatto commenti sui, dicendo loro di coprirli in ogni modo possibile, e di togliersi gli orecchini. In particolare, Maestrelli ha detto di aver ricevuto istruzioni sul fatto di non aprire la camicia e di coprirsi con il trucco fino al ...