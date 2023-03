“GF VIP” 7, pesanti accuse contro il programma dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv. Edoardo Donnamaria squalifica “GF VIP” 7. Ieri sera è andata in onda una puntata molto delicata del “Grande Fratello Vip“. Durante il pomeriggio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato duri provvedimenti nei confronti della casa. Effettivamente, nel corso della puntata, la produzione ha ammonito Edoardo Tavassi ed ha definitivamente squalificato dal gioco Edoardo Donnamaria. Subito dopo, però, sono giunte sui social pesanti accuse nei confronti del programma. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7, dopo Edoardo Donnamaria un altro concorrente rischia la squalifica Leggi anche: “GF VIP” 7, critiche per Antonella ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv.“GF VIP” 7. Ieri sera è andata in onda una puntata molto delicata del “Grande Fratello Vip“. Durante il pomeriggio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato duri provvedimenti nei confronti della casa. Effettivamente, nel corso della puntata, la produzione ha ammonitoTavassi ed ha definitivamenteto dal gioco. Subito, però, sono giunte sui socialnei confronti del. (Continua…) Leggi anche: “GF VIP” 7,un altro concorrente rischia laLeggi anche: “GF VIP” 7, critiche per Antonella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Antonella ed Edoardo non hanno rispettato nuovamente il regolamento e per loro potrebbero essere in arrivo pesanti… - redazionerumors : [Trending now] Oriana Marzoli Martina Nasoni, le due gieffine hanno avuto un acceso scontro nella notte durante il… - Luce5438 : @Cinzia42741018 @PierSilvio__B @alfosignorini Nelle passate edizioni mandavano a casa x direttissima vip x espressi… - IsaeChia : #GfVip 7, Edoardo Tavassi dopo la puntata si sfoga contro Sonia Bruganelli: ecco cosa ha affermato Al Vippone non… - AngelaR82394734 : @GrandeFratello Mi mancherà molto Sarah,era l'unica Vip a dare allegria a questo programma,nessuno fino ad oggi è… -