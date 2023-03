GF Vip 7 | perchè Edoardo Donnamaria è stato squalificato? Cosa ha fatto ad Antonella

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri sera 9 marzo è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta molto decisiva in termini di punizioni dato che sia Tavassi chehanno pagato caro il loro comportamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che è successo. Provvedimenti GF Vip:Tavassi ammonito Il fratello di L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La “Reina” Oriana Marzoli è la prima finalista del #GfVip. La Vippona merita questo traguardo per essersi distinta… - Anays73 : @GFVIP_Official Era ora la cattiveria di sto uomo non ha limite,ma poi Signorini ha persino ammesso di avere copert… - secondastella_ : RT @wtrustx: Diamo qualche voto a Dani anche qui, sta rischiando tantissimo ????? - Martina15073480 : RT @wtrustx: Diamo qualche voto a Dani anche qui, sta rischiando tantissimo ????? - wtrustx : Diamo qualche voto a Dani anche qui, sta rischiando tantissimo ????? -

... le donne della Casa giocano a obbligo o verità Per 'Grande Fratello' mancano 25 giorni all'... In ogni caso Luca si dice tranquillo mentre Nikita in qualche modo lo ringraziaquando parla ...Subito dopo la fine della puntata di ieri sera del GFDaniele Dal Moro si è lamentato con Milena Miconi di alcuni comportamenti di Oriana Marzoli . La venezuelana ha sentito ed è scoppiata la lite, i due hanno incominciato ad urlare e la regia è ...... mi ha chiesto scusati sei accorta che hai fatto una figuraccia'. La showgirl venezuelana sbotta contro il veronese: 'Con me non ha mai sensibilità' I concorrenti del Grande Fratello7 ...