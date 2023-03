“GF Vip 7”, Nikita sconvolta dalle rivelazioni su Onestini: lo sfogo (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv. Periodo difficile per Nikita Pelizon al GF Vip: la situazione è peggiorata quando la gieffina è venuta a sapere delle rivelazioni che riguardano Luca Onestini. Nikita dopo aver appreso certe cose dagli autori, ha dato il via ad un lungo sfogo con Antonella Fiordelisi. La ragazza è preoccupata a proposito di un certo giudizio che non solo Luca, ma anche gli altri nella casa potrebbero attribuirle. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, l’annuncio bomba di Edoardo Donnamaria su Antonella appena fuori dalla casa Leggi anche: “GF Vip 7”, Antonella Fiordelisi beccata così dopo l’uscita di Donnamaria: il video la inchioda “GF Vip”, lo sfogo di Nikita dopo le rivelazioni su Luca Onestini Tutto ha avuto inizio ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv. Periodo difficile perPelizon al GF Vip: la situazione è peggiorata quando la gieffina è venuta a sapere delleche riguardano Lucadopo aver appreso certe cose dagli autori, ha dato il via ad un lungocon Antonella Fiordelisi. La ragazza è preoccupata a proposito di un certo giudizio che non solo Luca, ma anche gli altri nella casa potrebbero attribuirle. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, l’annuncio bomba di Edoardo Donnamaria su Antonella appena fuori dalla casa Leggi anche: “GF Vip 7”, Antonella Fiordelisi beccata così dopo l’uscita di Donnamaria: il video la inchioda “GF Vip”, lodidopo lesu LucaTutto ha avuto inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubbblico ha deciso che il VIP a salvarsi è Nikita. #GFVIP - Paoloo92 : RT @GrandeFratello: Il faccia a faccia tra Ivana e Nikita influenzerà nuovamente gli equilibri in Casa? Scopriamo le reazioni di alcuni Vip… - DMarchisella : RT @GrandeFratello: Il pubbblico ha deciso che il VIP a salvarsi è Nikita. #GFVIP - Neise_love : RT @GrandeFratello: Il faccia a faccia tra Ivana e Nikita influenzerà nuovamente gli equilibri in Casa? Scopriamo le reazioni di alcuni Vip… - GrandeFratello : Il faccia a faccia tra Ivana e Nikita influenzerà nuovamente gli equilibri in Casa? Scopriamo le reazioni di alcuni… -