“GF Vip 7” | il drammatico racconto di Manila Nazzaro | ha avuto un problema grave

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 marzo 2023) News tv. “GF Vip 7”,ha parlato di un suodi salute in diretta tv. La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a tenere il pubblico da casa con il fiato sospeso. Per prima cosa la puntata di ieri 9 Marzo 2023 è stata caratterizzata dalla squalifica immediata di Edoardo Donnamaria, il quale è stato allontanato dalla casa per dei suoi comportamenti un po’ fuori dagli schemi nei confronti di Antonella Fiordelisi. Poi è arrivato il momento delle sorprese e questa volta è stato il turno di Milena Miconi, la quale ha potuto incontrare la sua amicaLeggi anche: “GF Vip 7”, il durissimo sfogo di Attilio Romita: poi la proposta spiazzante Leggi anche: “GF Vip 7”, Oriana Marzoli smaschera Onestini: “Ma come fai?” Leggi anche: “GF Vip 7”, ecco chi ...