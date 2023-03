Gf Vip 7, Daniele Dal Moro sbrocca pesantemente contro Oriana Marzoli: rischio squalifica anche per lui? (Di venerdì 10 marzo 2023) La nuova linea, molto più dura e severa di quella adottata nel corso dei mesi, ieri sera ha mietuto le prime due vittime: Edoardo Tavassi, ammonito, ed Edoardo Donnamaria squalificato. Un provvedimento disciplinare che non ha voluto fare sconti dopo i malumori esternati dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, ma che sembra non abbia fatto nessun effetto particolare a Daniele Dal Moro. Noncurante di quanto accaduto allo speaker radiofonico, l’ex tronista di Uomini e Donne durante la pubblicità ha perso letteralmente le staffe ed ha sbroccato pesantemente contro Oriana Marzoli. Stando a quanto riportato da Biccy.it, i telespettatori che erano sintonizzati su Mediaset Extra mentre su Canale 5 andava in onda la pubblicità, hanno visto il Vippone lasciarsi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 marzo 2023) La nuova linea, molto più dura e severa di quella adottata nel corso dei mesi, ieri sera ha mietuto le prime due vittime: Edoardo Tavassi, ammonito, ed Edoardo Donnamariato. Un provvedimento disciplinare che non ha voluto fare sconti dopo i malumori esternati dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, ma che sembra non abbia fatto nessun effetto particolare aDal. Noncurante di quanto accaduto allo speaker radiofonico, l’ex tronista di Uomini e Donne durante la pubblicità ha perso letteralmente le staffe ed hato. Stando a quanto riportato da Biccy.it, i telespettatori che erano sintonizzati su Mediaset Extra mentre su Canale 5 andava in onda la pubblicità, hanno visto il Vippone lasciarsi ...

