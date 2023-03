Gesam Le Mura | vittoria di forza e di cuore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiTv : Colpo di coda del Gesam Le Mura: presa Lisowa Mbaka - NoiTv : Le quattro giornate del Gesam Le Mura verso la salvezza - NoiTv : La mission impossible del Gesam Le Mura a Schio - NoiTv : Gesam Le Mura cerca l’impresa nel recupero con la Dinamo Sassari -

Basket femminile A1. Ottima prestazione delle biancorosse che anche nei momenti di difficoltà hanno saputo sempre ...BASKET A1 DONNE - Un'arma in più per il rush finale della stagione, che vedrà le biancorosse disputare i playout per conquistare la permanenza in Serie A1. Il Basket LeLucca è lieto di annunciare l'ingaggio dell'ala piccola belga Maxuella Lisowa - Mbaka, prelevata dalle israeliane dell'Elitzur Ramla. Ammirata poche settimane fa contro la Reyer Venezia nei ...BASKET A1 DONNE - L'ultimo turno infrasettimanale della stagione propone alGas e Luce Lucca un match da non fallire. Mercoledì sera al PalaTagliate, palla a due alle 20.30, le biancorosse sfideranno l'Akronos Moncalieri, decima della classe in piena lotta per centrare ...

Colpo di coda del Gesam Le Mura: presa la forte belga Lisowa-Mbaka NoiTV - La vostra televisione

Un’arma in più per il rush finale della stagione, che vedrà le biancorosse disputare i playout per conquistare la permanenza in Serie A1. Il Basket Le Mura Lucca è lieto di annunciare l’ingaggio dell’ ...Vittoria tanto meritata quanto importante per il Basket Le Mura Lucca nell’ultimo turno infrasettimanale della stagionale regolare. Il 78-60 finale ai danni dell’Akronos Tech Moncalieri, oltre a ribal ...