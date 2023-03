Germania, sparatoria in chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo: almeno sette morti (Di venerdì 10 marzo 2023) Una sparatoria in una chiesa ad Amburgo ha provocato almeno 7 morti e il ferimento di altre 8 persone secondo la stampa tedesca. Come scrive la Bild, la sparatoria è avvenuta attorno alle 21 e l’autore... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 marzo 2023) Unain unaadha provocatoe il ferimento di altre 8 persone secondo la stampa tedesca. Come scrive la Bild, laè avvenuta attorno alle 21 e l’autore...

