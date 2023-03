Germania, sparatoria in chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo: 8 morti e 24 feriti (Di venerdì 10 marzo 2023) "Vorrei spendere qualche parola sul terribile attacco della scorsa notte in una chiesa nel distretto di Alsterdorf ad Amburgo. Gli attacchi sono sempre spregevoli, ma gli attacchi nei luoghi di culto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "Vorrei spendere qualche parola sul terribile attacco della scorsa notte in unanel distretto di Alsterdorf ad. Gli attacchi sono sempre spregevoli, ma gli attacchi nei luoghi di culto, ...

