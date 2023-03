Germania | sequestro in una farmacia a Karlsruhe | due ostaggi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sarebbero due glipresi in unadi, in. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa. Il sequestratore avrebbe chiesto un riscatto milionario per il rilascio. Secondo i media locali, sarebbero due le persone che si trovavano all’interno dellaquando ilè avvenuto e che sono rimaste bloccate. A causa delin corso nella, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute da un uomo o da una donna. Lo scrive la Bild. Secondo la polizia, tuttavia, non vi sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con… - Moixus1970 : RT @Corriere: Germania, sequestro in una farmacia a Karlsruhe: «Ci sono due ostaggi» - flaviotiravento : RT @Agenzia_Ansa: In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un amp… - MLFranciolini : RT @Agenzia_Ansa: In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un amp… - Corriere : Germania, sequestro in una farmacia a Karlsruhe: «Ci sono due ostaggi» -

Sono due le persone in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe, in. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell'ordine, avrebbe chiesto un riscatto ...o sugli autori del, ha ...A causa delin corso, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più ...In una farmacia di Karlsruhe, in, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa. Il ...

Germania: sequestro in una farmacia di Karlsruhe, presa di ostaggi Agenzia ANSA

A Karlsruhe, in Germania, alcune persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città. La polizia si è messa in contatto con il sequestratore. Secondo quanto riferito da un portavoce ...Intorno alle 16.45 la polizia tedesca ha ricevuto una telefonata che comunicava la presenza di ostaggi in una farmacia di Karlsruhe, in Ettlinger Strasse, nel centro della città. Al momento non si sa ...