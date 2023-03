**Germania: presa di ostaggi in farmacia a Karlsruhe, massiccio dispiegamento polizia** (Di venerdì 10 marzo 2023) Karlsruhe, 10 mar. (Adnkronos/Dpa) - dispiegamento massiccio di agenti a Karlsruhe, nel sudovest della Germania, per una presa di ostaggi in una farmacia. Un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero di persone che si trova all'interno della farmacia, rende noto la Bild, ma le forze dell'ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023), 10 mar. (Adnkronos/Dpa) -di agenti a, nel sudovest della Germania, per unadiin una. Un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero di persone che si trova all'interno della, rende noto la Bild, ma le forze dell'ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori.

