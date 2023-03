Germania | persone in ostaggio in una farmacia di Karlsruhe

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Dispiegamento massiccio di agenti a, nel sudovest della, per una presa di ostaggi in una. Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall’operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero diche si trova all’interno della, rende noto la Bild, ma le forze dell’ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori. L'articolo proviene da Italia Sera.

Paura a Karlsruhe, in. Alcune, come riferito dalla Bild , sono state prese in ostaggio all'interno di una farmacia . Secondo la polizia , l'operazione è attualmente in corso e stanno intervenendo forse ...Almeno 10sono state uccise negli attacchi contro obiettivi in tutto il Paese. L'energia ...avrebbe ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e, ...Sul posto sono intervenuti decine di agenti per un'operazione su larga scala, ma le autorità non hanno ancora voluto rivelare il numero diche si torva all'interno della farmacia. La zona è ...

A Karlsruhe, in Germania, alcune persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città. La polizia si è messa in contatto con il sequestratore. Secondo quanto… Leggi ...Sono due le persone in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe, in Germania. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell’ordine, ...