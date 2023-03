Germania, ostaggi in una farmacia di Karlsruhe. I media locali: «Chiesto un riscatto milionario» (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella cittadina di Karlsruhe diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia. Il sequestro è avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto sono intervenute decine di agenti e corpi delle forze speciali per un’operazione su larga scala, ma le autorità non hanno ancora voluto rivelare il numero di persone che si trova all’interno della farmacia. Secondo il quotidiano Stuttgarter Zeitung, si tratterebbe di un sequestratore che avrebbe preso in ostaggio due persone. Agli agenti avrebbe riChiesto un riscatto milionario. La zona è stata isolata e transennata, e la polizia sarebbe entrata in contatto con gli assalitori. La polizia ha anche diffuso una nota in cui invita la popolazione a evitare ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella cittadina didiverse persone sono state prese ino in una. Il sequestro è avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto sono intervenute decine di agenti e corpi delle forze speciali per un’operazione su larga scala, ma le autorità non hanno ancora voluto rivelare il numero di persone che si trova all’interno della. Secondo il quotidiano Stuttgarter Zeitung, si tratterebbe di un sequestratore che avrebbe preso ino due persone. Agli agenti avrebbe riun. La zona è stata isolata e transennata, e la polizia sarebbe entrata in contatto con gli assalitori. La polizia ha anche diffuso una nota in cui invita la popolazione a evitare ...

