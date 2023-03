(Di venerdì 10 marzo 2023) Intorno alle 16.45 la polizia tedesca ha ricevuto una telefonata che comunicava la presenza diin unadi, in Ettlinger Strasse, nel centro della città. Al momento non si sa praticamente nulla su cosa sia accaduto: i media tedeschi riferiscono che sulsono arrivate lee che gli agenti sono in contatto con il sequestratore. Secondo lo Stuttgarter Nachrichten, il sequestratore avrebbeun milione di euro per ciascuno degli. Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Ledell’ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall’operazione. Nessuna informazione è trapelata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Germania: La polizia è intervenuta in forze a #Karlsruhe, nel Sud-Ovest del paese, per una probabile presa di… - Dome689 : Germania, ostaggi in una farmacia a Karlsruhe: sul posto le forze speciali. “Chiesto un riscatto”… - arcobalenietnei : RT @tempoweb: Due #ostaggi in una #farmacia a #Karlsruhe. Chiesto riscatto da 1 milione #10marzo - FrancoScarsell2 : A Karlsruhe,in Germania, diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città. La polizia… - fisco24_info : Germania: sequestro in una farmacia di Karlsruhe, presa di ostaggi: La polizia è sul posto, ha preso contatto con i… -

Paura a Karlsruhe, in. Alcune persone, come riferito dalla Bild , sono state prese in ostaggio all'interno di ... La presa degliè iniziata intorno alle 16:30. Leggi anche > Vince alla ...Nella cittadina di Karlsruhe diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia. Il sequestro è avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild . Sul ...In una farmacia di Karlsruhe, in, sarebbero stati presi uno o diversi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa. Secondo i ...

Germania, paura a Karlsruhe: sequestrati ostaggi in una farmacia. LE IMMAGINI Sky Tg24

Dispiegamento massiccio di agenti a Karlsruhe, nel sudovest della Germania, per una presa di ostaggi in una farmacia. Un’ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno ...Un uomo si è barricato in una farmacia e ha preso in ostaggio alcuni clienti a Karlsruhe, in Germania. La polizia è ora impegnata in un'operazione su larga scala per sventare il sequestro che, secondo ...