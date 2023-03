Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Ore di tensione in Germania, dove diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe. Necessa… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: A Karlsruhe,in Germania, diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città. La polizia è s… - FrancoScarsell2 : A Karlsruhe,in Germania, diverse persone sono state prese in ostaggio in una farmacia del centro città. La polizia… - RadioItaliaIRIB : Germania, diverse persone prese in ostaggio in una farmacia - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Germania, diverse persone prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe #germania #10marzo -

Nella cittadina di Karlsruhe persone sono state prese in ostaggio in una farmacia. Il sequestro è avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto sono intervenute decine di agenti.

Germania, diverse persone prese in ostaggio in una farmacia Today.it

Un uomo si è barricato in una farmacia e ha preso in ostaggio alcuni clienti a Karlsruhe, in Germania. La polizia è ora impegnata in un'operazione su larga scala per sventare il sequestro.