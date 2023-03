Germania | barricato con ostaggi in farmacia a Karlsruhe Blitz della polizia | un arresto

L'edificio era circondato dalle forze dell'ordine: l'uomo, che avrebbe avuto un'arma da fuoco, chiedeva un riscatto di un milione. Non ci sono ...Si èin una farmacia e ha preso degli ostaggi. A Karlsruhe, città nel sud - ovest della, la polizia è impegnata in un'operazione su larga scala dopo che alcune persone sono state prese ...... Francia ( La Zarra ), Spagna ( Blanca Paloma ),( Lord of the lost ) e Ucraina ( TVORCHI )... nel 2009 e lo scorso anno, mentre più e più volte è rimastoagli ultimi posti, chiudendo ...

Germania, sequestro in farmacia: blitz della polizia, arrestato il sequestratore. Liberati gli ostaggi La Stampa

Un uomo si è barricato in una farmacia a Karlsruhe, in Germania, prendendo in ostaggio due clienti. La notizia è stata riportata da Fanpage. La polizia è ora impegnata in un'operazione per sventare il ...Si è barricato in una farmacia e ha preso degli ostaggi. A Karlsruhe, città nel sud-ovest della Germania, la… Leggi ...