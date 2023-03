Germania, arrestato il sequestratore dopo un blitz nella farmacia di Karlsruhe: illesi i due ostaggi. L’uomo voleva milioni per il riscatto (Di venerdì 10 marzo 2023) È stato arrestato dopo un blitz della polizia L’uomo che ha tenuto in ostaggio per ore due persone in una farmacia nella cittadina di Karlsruhe nel Sud-Ovest della Germania. Gl agenti hanno perquisito l’edificio in cerca di possibili complici, ma al momento il sequestratore pare abbia agito da solo. Nessuno degli ostaggi è rimasto ferito. Il sequestro era avvenuto non lontano dal centro, nella zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto erano intervenute decine di agenti e corpi delle forze speciali per un’operazione su larga scala. Durante il sequestro, L’uomo aveva preteso dagli agenti un riscatto milionario in cambio della ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) È statoundella poliziache ha tenuto ino per ore due persone in unacittadina dinel Sud-Ovest della. Gl agenti hanno perquisito l’edificio in cerca di possibili complici, ma al momento ilpare abbia agito da solo. Nessuno degliè rimasto ferito. Il sequestro era avvenuto non lontano dal centro,zona fieristica della città, come riporta Bild. Sul posto erano intervenute decine di agenti e corpi delle forze speciali per un’operazione su larga scala. Durante il sequestro,aveva preteso dagli agenti unmilionario in cambio della ...

