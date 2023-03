Georgia, revocata in Parlamento la legge sugli agenti stranieri (Di venerdì 10 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : In Georgia la spuntano i manifestanti: revocata la legge filo-Russia - tg2rai : In #Georgia dopo due notti di violenti scontri è stata revocata la legge sugli 'agenti stranieri, ma l'opposizione… - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: In #Georgia dopo due notti di violenti scontri è stata revocata la legge sugli 'agenti stranieri, ma l'opposizione annuncia nuo… - UfficialeY : RT @ilmessaggeroit: La legge pro Putin (poi revocata), le proteste in piazza, il pressing Ue: cosa sta succedendo in Georgia - TV2000it : RT @TV2000it: #Georgia, revocata la legge sugli '#agentistranieri' #9marzo #Tv2000 @tg2000it #UnioneEuropea -