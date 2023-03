Georgia | proteste di Tbilisi per le misure pro Russia di Putin

(Di venerdì 10 marzo 2023) Cosa sta succedendo a? Spieghiamo perché inimperversanoa seguito dellea favore delladi. Siamo alla terza notte in cui la polizia arriva ad usare i cannoni ad acqua e i gas lacrimogeni contro i manifestanti. Sta avvenendo nella capitale della. Tuttavia, il partito al governo dellaha recentemente dichiarato che ritirerà un controverso disegno di legge, di fronte alledi massa e alle diffuse critiche internazionali. Incontro la “trasparenza dei finanziamenti esteri” Osserviamo la questione in breve: Lasi è sollevata a causa una controversa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato.… - sole24ore : ?? Proteste in #Georgia, le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di #Tbilisi sventola una ban… - PaoloGentiloni : #Georgia. Immagini emozionanti. Europa, libertà, democrazia. Un primo risultato delle proteste: ritirata la legge s… - santapazienza99 : Giornalista: “(La legge sugli agenti stranieri) è una copia della #FARA, che è ancora attiva in USA ” Assistente Se… - MinnilluGRATIS : RT @Open_gol: L'avvertimento del ministro degli Esteri russo dopo gli scontri di piazza che hanno portato al ritiro della discussa legge su… -

Kvaratskhelia ha preso posizione per lein, ne avete parlato L'ha colpita il suo coinvolgimento 'Sì, si è schierato con i social in maniera importante, come una persona deve fare ......23:59 Lavrov: "Intentato cambio di potere con la forza" Gli eventi di questi giorni insono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e lecontro la ...KVARATSKHELIA E LEIN- 'Ho letto, ha preso parte tramite il suo social contro le iingiustizie inin maniera importante. Come deve fare quando una persona ritiene ci siano ...

Rivolta in Georgia per la legge sugli agenti stranieri Agenzia ANSA

Ma sulle proteste è intervenuta Mosca ... Per il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov gli eventi di questi giorni in Georgia sono stati orchestrati dall’estero per creare problemi ai confini ...Nel corso dell'intervista, il ministro degli Esteri russo ha descritto come "costruttivo e civile" il colloquio avuto recentemente con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, a margine della ...