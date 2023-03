Georgia, proteste: cosa sta succedendo (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono scoppiate proteste contro il governo per una legge contro gli “agenti stranieri”. La proposta è stata ritirata ma è presto per dire se questo pacificherà la piazza Leggi su wired (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono scoppiatecontro il governo per una legge contro gli “agenti stranieri”. La proposta è stata ritirata ma è presto per dire se questo pacificherà la piazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato.… - sole24ore : ?? Proteste in #Georgia, le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di #Tbilisi sventola una ban… - PaoloGentiloni : #Georgia. Immagini emozionanti. Europa, libertà, democrazia. Un primo risultato delle proteste: ritirata la legge s… - COOPapERino21 : RT @valigiablu: Georgia, bocciata in seconda lettura la proposta di legge contestata in questi giorni di proteste #Tiblisi - tell_sale : RT @dariodangelo91: ?????? Terzo giorno di proteste in #Georgia, nonostante vi abbiano frettolosamente raccontato che il Parlamento georgiano… -