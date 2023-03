Georgia, Parlamento respinge legge in stile russo su finanziamenti esteri (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Parlamento della Georgia ha votato contro il controverso disegno di legge sugli ‘agenti stranieri’, dopo che secondo l’opposizione e migliaia di manifestanti che hanno invaso la capitale all’inizio di questa settimana avrebbe potuto soffocare il dissenso e limitare le libertà dei media, inaugurando una repressione in stile russo. La legge avrebbe richiesto ai media e alle organizzazioni non governative che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti da fonti estere di registrarsi come “agenti di influenza straniera”. Gli oppositori del testo sostengono che il disegno di legge sia stato ispirato da una legge simile in Russia che viene utilizzata per mettere a tacere i critici e potrebbe ostacolare le aspirazioni della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildellaha votato contro il controverso disegno disugli ‘agenti stranieri’, dopo che secondo l’opposizione e migliaia di manifestanti che hanno invaso la capitale all’inizio di questa settimana avrebbe potuto soffocare il dissenso e limitare le libertà dei media, inaugurando una repressione in. Laavrebbe richiesto ai media e alle organizzazioni non governative che ricevono più del 20% dei loroda fonti estere di registrarsi come “agenti di influenza straniera”. Gli oppositori del testo sostengono che il disegno disia stato ispirato da unasimile in Russia che viene utilizzata per mettere a tacere i critici e potrebbe ostacolare le aspirazioni della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Proteste in #Georgia, le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di #Tbilisi sventola una ban… - putino : Sempre in Georgia la scritta Slava Ukraine proiettata sull’edificio del Parlamento georgiano a Tbilisi. - DantiNicola : Dopo la grande mobilitazione popolare in #Georgia il Parlamento ha ritirato la legge sugli agenti stranieri. Una vi… - RobertoAbbatti1 : RT @sole24ore: ?? Proteste in #Georgia, le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di #Tbilisi sventola una bandiera del… - CiccioC_02 : RT @dariodangelo91: ??????Adesso sì che si può dire: il Parlamento della #Georgia, con 35 voti a favore e uno contrario, ha bocciato in secon… -