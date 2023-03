Georgia, Lavrov: "Tentato un cambio di potere con la forza" (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli eventi di questi giorni in Georgia sono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la legge sugli 'agenti stranieri' erano "solo una scusa per tentare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli eventi di questi giorni insono stati orchestrati dall'estero per creare problemi ai confini russi e le proteste contro la legge sugli 'agenti stranieri' erano "solo una scusa per tentare ...

