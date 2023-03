Georgia | la minaccia di Lavrov | «Proteste pilotate come a Kiev nel 2014 | i Paesi confinanti riflettano bene prima di entrare nella sfera Usa»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la decisione del governo delladi ritirare il disegno di legge sugli “agenti stranieri“, che negli scorsi giorni aveva innescato massiccein tutto il Paese, lodate apertamente da Ue e Usa, il ministro degli Esteri russo, Sergej, si è lasciato andare questa mattina ad avvertimenti sinistri. «Gli eventi di questi giorni inricordano quelli di Euromaidan ache nelportarono al rovesciamento del presidente filorusso Viktor Yanukovich», ha dettocitato dall’agenzia russa Tass. Secondo Mosca, infatti, leche il 22 febbraioportarono l’ex presidente ucraino a fuggire dae a rifugiarsi a Rostov sul Don, in Russia, erano sostenute dall’Occidente e in ...

Ma non c'è solo lanei pensieri dei vertici di Mosca. Intervenendo sulla tv di Stato russa, Lavrov ha proseguito la riflessione lanciando un monito ben più ampio ed inquietante: "I Paesi ......diventasse presidente definendo Bragg un "razzista" spinto da motivazioni politiche." La... Nelle scorse settimane un gran giurì nella contea di Fulton, nello Stato Usa della, ha ...... una scelta politica ben precisa, per riaffermare il sostegno ai Paesi più esposti alla... direttamente minacciati e già in passato invasi da Mosca ( Ucraina e), a iniziare l'iter per ...

Georgia, la minaccia di Lavrov: «Proteste pilotate come a Kiev nel ... Open

Le pressioni occidentali attraverso le proteste violente dell'opposizione georgiana hanno alla fine convinto il governo di Tbilisi e la maggioranza parlamentare del paese caucasico a ritirare il discu ...