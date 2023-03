Georgia, il Cremlino insorge: C’è una mano dietro le proteste anti Russia di Tbilisi (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Cremlino denuncia la “mano che non può dirsi invisibile di qualcuno” che ha cercato di aggiungere elementi anti russi alle proteste degli ultimi giorni a Tbilisi. “Quando invece la Russia non ha alcun ruolo nell’innesco delle manifestazioni”, ha affermato Dmitry Peskov. “La situazione che ha acceso queste proteste non ha nulla a che fare con la Russia”, ha dichiarato il portavoce denunciando che a parlare contro Mosca è stata, dagli Stati Uniti, la Presidente del Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildenuncia la “che non può dirsi invisibile di qualcuno” che ha cercato di aggiungere elementirussi alledegli ultimi giorni a. “Quando invece lanon ha alcun ruolo nell’innesco delle manifestazioni”, ha affermato Dmitry Peskov. “La situazione che ha acceso questenon ha nulla a che fare con la”, ha dichiarato il portavoce denunciando che a parlare contro Mosca è stata, dagli Stati Uniti, la Presidente del Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

