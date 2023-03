Georgia, ex presidente Saakashvili plaude alla 'resistenza' (Di venerdì 10 marzo 2023) L'ex presidente Mikheil Saakashvili, attualmente in carcere, ha accolto con favore la "resistenza" dei manifestanti alla "forza brutale" e all'influenza russa, riferendosi alle proteste che da giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) L'exMikheil, attualmente in carcere, ha accolto con favore la "" dei manifestanti"forza brutale" e all'influenza russa, riferendosi alle proteste che da giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Gli eventi di questi giorni in Georgia - secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov - ricordano quelli… - MarcoFattorini : La presidente della Georgia Zourabichvili, in visita negli Stati Uniti, si schiera dalla parte dei manifestanti a… - Agenzia_Ansa : Manifestanti tentano un'irruzione nel Parlamento della Georgia, nella capitale Tbilisi. La presidente del Paese app… - MauroCapozza : RT @AlRobecchi: @NicolaMelloni Forse la Ottaviani non usa Wikipedia. Se no saprebbe che la Georgia ha una presidente filo-Ue e filo-Nato, l… - SpeculaThor : RT @giovamartinelli: Gli eventi di questi giorni in Georgia ricordano quelli di Euromaidan a Kiev che nel 2014 portarono al rovesciamento d… -