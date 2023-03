Gazzetta – Torino, Cairo e Juric: le parole del presidente sull’allenatore (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-08 15:44:04 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il presidente granata ha parlato in occasione della presentazione della maglia azzurra del Giro d’Italia 2023: “Siamo al nono posto in classifica a un punto dalla settima, nessuno ha speso come noi a gennaio. Sono ambizioso e voglio seguire la voglia dell’allenatore, che poi è la mia” Dalla presentazione della maglia azzurra dell’edizione 2023 del Giro d’Italia, il presidente Urbano Cairo parla del suo Torino e del rapporto con l’allenatore Ivan Juric: “Abbiamo colloqui privati molto aperti, io l’ho voluto fortissimamente quasi due anni fa e lo avrei voluto già nel 2020 quando scelse di rimanere al Verona”. E con il tecnico, spiega il patron granata, c’è massima unità d’intenti: “L’ho ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-08 15:44:04 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Ilgranata ha parlato in occasione della presentazione della maglia azzurra del Giro d’Italia 2023: “Siamo al nono posto in classifica a un punto dalla settima, nessuno ha speso come noi a gennaio. Sono ambizioso e voglio seguire la voglia dell’allenatore, che poi è la mia” Dalla presentazione della maglia azzurra dell’edizione 2023 del Giro d’Italia, ilUrbanoparla del suoe del rapporto con l’allenatore Ivan: “Abbiamo colloqui privati molto aperti, io l’ho voluto fortissimamente quasi due anni fa e lo avrei voluto già nel 2020 quando scelse di rimanere al Verona”. E con il tecnico, spiega il patron granata, c’è massima unità d’intenti: “L’ho ...

