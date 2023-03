Gazza ladra in picchiata contro agente della polizia penitenziaria: lievi ferite a un orecchio (Di venerdì 10 marzo 2023) Non proprio una scena di Uccelli di Alfred Hitchcock, ma se l’è vista brutta un agente di polizia penitenziaria del carcere di Sulmona “aggredito” nel pomeriggio di giovedì da una Gazza ladra, entrata all’interno di una delle tante sezioni detentive del penitenziario abruzzese, probabilmente attratta dal luccichio delle mostrine dell’uniforme. A dare la notizia dell’attacco il segretario generale territoriale UIL PA polizia penitenziaria, Mauro Nardella. L’uccello si è scagliato in picchiata contro l’agente addetto alla sicurezza procurandogli ferite sui padiglioni auricolari tanto da costringerlo alle cure in infermeria. “Quello che sta accadendo in termini di aggressioni nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Non proprio una scena di Uccelli di Alfred Hitchcock, ma se l’è vista brutta undidel carcere di Sulmona “aggredito” nel pomeriggio di giovedì da una, entrata all’interno di una delle tante sezioni detentive del penitenziario abruzzese, probabilmente attratta dal luccichio delle mostrine dell’uniforme. A dare la notizia dell’attacco il segretario generale territoriale UIL PA, Mauro Nar. L’uccello si è scagliato inl’addetto alla sicurezza procurandoglisui padiglioni auricolari tanto da costringerlo alle cure in infermeria. “Quello che sta accadendo in termini di aggressioni nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Momento musicale? Sì, ascoltiamoci qualche inconfondibile battuta dall'Ouverture della 'Gazza ladra' di Rossini. Fr… - FedeAmoR1312 : - rete5tvSulmona : Ennesima aggressione in carcere ad agente: ma questa volta si tratta di una gazza ladra - Tgyou24 : Una gazzaladra è entrata in un carcere ed ha aggredito un agente di polizia penitenziaria. Questo è quanto accaduto… - PaoloBersani9 : @Adnkronos Non può essere un caso, se proprio una gazza ladra aggredisce un agente penitenziario. -