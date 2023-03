Gazza ladra aggredisce agente penitenziario nel carcere di Sulmona. 'Siamo alla frutta' (Di venerdì 10 marzo 2023) Ne dà notizia Nardella, segretario generale territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria: 'Se ai detenuti si aggiungono anche gli uccelli ad aggredire i poliziotti, Siamo arrivati alla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Ne dà notizia Nardella, segretario generale territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria: 'Se ai detenuti si aggiungono anche gli uccelli ad aggredire i poliziotti,arrivati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Momento musicale? Sì, ascoltiamoci qualche inconfondibile battuta dall'Ouverture della 'Gazza ladra' di Rossini. Fr… - espressione24 : Ennesima 'aggressione' in carcere: una gazza ladra in picchiata ferisce un agente penitenziario di Sulmona… - poderano : @Lisaonthesofa Gazza Ladra in carcere era sufficiente ???? - EnzoCherici : @Lisaonthesofa Se si chiama gazza 'ladra' un motivo ci sarà... ?? - News24Italy : #Gazza ladra aggredisce agente penitenziario nel carcere di Sulmona -