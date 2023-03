Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oglioponews : Gazoldo, nella villa Palatina la musica e il dramma ucraino -

Ci sono poco più di 25 chilometri da Casalmaggiore a. Una mezz'ora circa che vale la pena percorrere per trovare una realtà che non tutti ... La musica, quella moderna è stata protagonista...... così come rappresentatoDeliberazione del C.d. A. dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito di ... Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara,degli Ippoliti, ...... è il commento di Nicola Leoni (in foto), sindaco didegli Ippoliti e Vicepresidente di ... che permea in modo silenzioso non solo certe istituzioni, ma la societàsua complessità. "Un ...

Gazoldo, nella villa Palatina la musica e il dramma ucraino ... OglioPoNews

Siamo sul finire degli anni sessanta e un’azienda di grande prestigio nazionale nel settore alimentare come la Iag Gazoldo decide d’investire nello sport. Il gruppo dirigente del sito produttivo gazol ...Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...