Gasperini verso il Napoli: “Niente da perdere? Tiriamo fuori gli attributi” (Di venerdì 10 marzo 2023) Zingonia. L’Atalanta si prepara a scendere in campo a Napoli. Non si parla di tridente e probabilmente qualcosa davanti cambierà, Gasperini fa spesso riferimento al buon comportamento della squadra nella gara d’andata quando schierò Ederson dietro a Lookman e Hojlund, forse in questo caso potrebbe invece esserci una chance per Zapata dall’inizio, al posto di Rasmus. Sarà missione impossibile? Gasperini risponde così: ” Non dico mai che non abbiamo Niente da perdere, noi dobbiamo cercare punti su tutti i campi. Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, importante per noi fare una bella gara”. Il bollettino medico della vigilia sembra più leggero stavolta, pur con qualche distinguo. “Assenti Hateboer, Koopmeiners e anche Vorlicky che ha un fastidio al ginocchio” ed è l’ultima ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Zingonia. L’Atalanta si prepara a scendere in campo a. Non si parla di tridente e probabilmente qualcosa davanti cambierà,fa spesso riferimento al buon comportamento della squadra nella gara d’andata quando schierò Ederson dietro a Lookman e Hojlund, forse in questo caso potrebbe invece esserci una chance per Zapata dall’inizio, al posto di Rasmus. Sarà missione impossibile?risponde così: ” Non dico mai che non abbiamoda, noi dobbiamo cercare punti su tutti i campi. Ilha fatto qualcosa di straordinario, importante per noi fare una bella gara”. Il bollettino medico della vigilia sembra più leggero stavolta, pur con qualche distinguo. “Assenti Hateboer, Koopmeiners e anche Vorlicky che ha un fastidio al ginocchio” ed è l’ultima ...

