Gasperini: solo due gli assenti a Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) "Non dico mai non abbiamo niente da perdere, dobbiamo cercare di fare punti su tutti i campi, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che certamente vincerà il campionato visto il margine così ampio sulle altre, ma proprio per questo abbiamo la possibilità di misurarci con squadre forti, conta per la classifica per noi e per loro, è importante fare una bella gara". La conta degli infortunati?"Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Vorlicky. Qualcuno ha preso qualche colpo, ma si stanno allenando con la squadra da inizio settimana".Ha sensazione positive?"Assolutamente sì, andiamo a Napoli con lo spirito giusto, vogliamo fare la nostra prestazione".Il presidente ha poi pagato la cena al raggiungimento di quota 40? "Ancora non l'ha pagata? Ditegli se non la paga non facciamo più punti, per quello non andiamo avanti ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) "Non dico mai non abbiamo niente da perdere, dobbiamo cercare di fare punti su tutti i campi, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che certamente vincerà il campionato visto il margine così ampio sulle altre, ma proprio per questo abbiamo la possibilità di misurarci con squadre forti, conta per la classifica per noi e per loro, è importante fare una bella gara". La conta degli infortunati?"Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Vorlicky. Qualcuno ha preso qualche colpo, ma si stanno allenando con la squadra da inizio settimana".Ha sensazione positive?"Assolutamente sì, andiamo acon lo spirito giusto, vogliamo fare la nostra prestazione".Il presidente ha poi pagato la cena al raggiungimento di quota 40? "Ancora non l'ha pagata? Ditegli se non la paga non facciamo più punti, per quello non andiamo avanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreA79zz : Una rosa lunga con tre giocatori per ruolo un solo impegno alla settimana eliminato dalla coppa Italia senza fare u… - CalcioPillole : #Spalletti alla vigilia di #NapoliAtalanta: “Quanto ha inciso il Mondiale? Abbiamo dei ragazzi che hanno tutti un s… - analoga_mente : @capuanogio Come se i debiti uno li facesse solo riferiti ai giocatori... brutto vizio quello di Gasperini di attac… - cn1926it : #Atalanta, #Gasperini: “Ho sensazioni positive, andiamo a #Napoli per vincere. Solo in due out” - Tomas1374 : Roba da pazzi... Aspettatevi #Sarri e #Gasperini (come minimo) seguire questa traccia di #Mou Comunque secondo me… -