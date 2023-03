(Di venerdì 10 marzo 2023) Gian Pieroladel big match contro ilin programma domani, sabato 11 marzo, alle 18.00 allo stadio Maradona. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato delle ambizioni della propria squadra, evidenziando anche le differenze economiche che ci sono tra le pretendenti ad un posto Champions. Una corsa che attualmente vede i nerazzurri lontani 5 punti dal quarto posto. Queste le parole di: “Andiamo a competere controche hadi. Noi siamo orgogliosi e contenti di stare in alto, ci rende soddisfatti. Noi, con centinaia di milioni di utili, siamo costretti a a competere con gente che ha un miliardo di”. Proprio sulla classifica ha spiegato “All’andata abbiamo perso ma se fossimo ...

Gli uomini dirientrano più carichi; Boga innesca subito Hojlund, Ederson impegna ... A metà della prima frazione l'occasione migliore passa dai piedi di Dybala chei guanti di Szczesny.Nella ripresa Edersonsubito i guantoni di Silvestri, quindi parte un assedio da parte degli uomini diche ora trovano le parate del portiere ospite, ora un po' di imprecisione da ......, Juric, Tudor, che ora è al Marsiglia, hanno fatto scuola, voglio vedere sempre una squadra capace di valorizzare la tecnica individuale, è quello il calcio che a meil cuore. Motta ...

Gasperini scalda la vigilia col Napoli: "Competiamo con squadre che hanno miliardi di debiti" OA Sport

Gian Piero Gasperini scalda la vigilia del big match contro il Napoli in programma domani, sabato 11 marzo, alle 18.00 allo stadio Maradona. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato delle ambizioni della p ...Infortunio Zapata - Quando torna in campo Zapata Gasperini può tornare a sorridere in vista del proseguimento del campionato.