A Osimhen , manco a dirlo: sabato, nel suo tridente,schiererà Lookman , che di Osi è un ... EpocaCovid: e quella relazione, beh, non è mai finita nel ...... l'Atalanta è anche una vetrina di mercato e al Napoli fanno gola tre dei giocatori di. ... EpocaCovid: e quella relazione, beh, non è mai finita nel cestino". C'è poi Hojlund , che ha ...... il laterale è uscito dolorante dal riscaldamentopartita e non è sceso in campo contro l'Udinese. Zappacosta potrebbe tornare a disposizione diper la gara di Napoli ma il suo utilizzo ...

Gasperini pre Napoli-Atalanta: «Vogliamo giocarcela alla pari. Sulla classifica...» Calcio News 24

Gian Piero Gasperini non si è fatto pregare: le parole in conferenza pre-Napoli sono una frecciata tutt'altro che velata ...Il match tra Napoli e Atalanta è sempre più vicino. Ecco la nostra analisi prepartita con lo stato di forma delle squadre e gli infortunati.