Gasperini: «Nessuno gioca più a difendersi, il Napoli ha grandi chance anche in Champions» (Di venerdì 10 marzo 2023) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani contro il Napoli. La Dea domani sarà ospite degli azzurri di Spalletti al Maradona, appuntamento alle 18. Di seguito la parole dell’allenatore dell’Atalanta riportata da Tuttomercatoweb. Subito il punto sugli infortunati: «Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Hateboer. Qualcuno ha preso qualche colpo». A Gasperini viene chiesto quali sono le sensazioni prima del match: «Assolutamente sì, andiamo a Napoli con un bello spirito, vogliamo fare la nostra prestazione». Una battuta sul presidente Percassi che avrebbe dovuto pagare una cena al raggiungimento dei 40 punti in classifica: «Ancora non l’ha pagata? Ditegli se non la paga non facciamo più punti, per quello non andiamo avanti (ride, ndr). Lobotka? ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani contro il. La Dea domani sarà ospite degli azzurri di Spalletti al Maradona, appuntamento alle 18. Di seguito la parole dell’allenatore dell’Atalanta riportata da Tuttomercatoweb. Subito il punto sugli infortunati: «Sono tutti a disposizione, tranne Koopmeiners e Hateboer. Qualcuno ha preso qualche colpo». Aviene chiesto quali sono le sensazioni prima del match: «Assolutamente sì, andiamo acon un bello spirito, vogliamo fare la nostra prestazione». Una battuta sul presidente Percassi che avrebbe dovuto pagare una cena al raggiungimento dei 40 punti in classifica: «Ancora non l’ha pagata? Ditegli se non la paga non facciamo più punti, per quello non andiamo avanti (ride, ndr). Lobotka? ...

