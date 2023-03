Gaspare Spatuzza torna in libertà dopo 26 anni di reclusione. Svelò i depistaggi sulle stragi di Capaci e via d’Amelio (Di venerdì 10 marzo 2023) Gaspare Spatuzza, pentito di mafia oggi 59enne, con alle spalle 26 anni trascorsi tra carcere e domiciliari, ha ottenuto la liberazione condizionale. Gaspare Spatuzza torna in libertà Lo rivela il Corriere della Sera in edicola oggi, che spiega che l’uomo, da quindici giorni, non ha più i vincoli della detenzione domiciliare a cui era sottoposto dal 2014. Per i prossimi 5 anni dovrà osservare alcune prescrizioni, come non frequentare “abitualmente” pregiudicati, o non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione. Leggi anche: depistaggi e bugie sulla strage di via d’Amelio. Trent’anni senza verità. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza Le dichiarazioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023), pentito di mafia oggi 59enne, con alle spalle 26trascorsi tra carcere e domiciliari, ha ottenuto la liberazione condizionale.inLo rivela il Corriere della Sera in edicola oggi, che spiega che l’uomo, da quindici giorni, non ha più i vincoli della detenzione domiciliare a cui era sottoposto dal 2014. Per i prossimi 5dovrà osservare alcune prescrizioni, come non frequentare “abitualmente” pregiudicati, o non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione. Leggi anche:e bugie sulla strage di via. Trent’senza verità. Le rivelazioni diLe dichiarazioni di ...

