Gaspare Spatuzza è un uomo libero. Fu coinvolto nelle stragi di mafia del '92 e '93

Gaspare Spatuzza è un uomo libero. Fu l'autore delle stragi di mafia del 1992 e 1993. Tra queste la morte di don Pino Puglisi Gaspare Spatuzza, soprannominato 'u Tignusu, è un ex membro della mafia siciliana, conosciuta anche come Cosa Nostra. Nato a Palermo l'8 aprile 1964, Spatuzza si unì alla mafia quando era ancora adolescente. Oggi, è un uomo libero, anche se gli restano 5 anni di prescrizioni da osservare, ovvero restrizioni come il non frequentare «abitualmente» pregiudicati, o non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione giudiziaria. Spatuzza si presentò come testimone di giustizia al processo sulla strage di via d'Amelio, in ...

